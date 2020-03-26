ВОЗ назвала меры России по борьбе с коронавирусом «замечательными»
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия предпринимает «замечательные» меры по борьбе с коронавирусом и находится «на шаг впереди», пишет РИА «Новости».
Вуйнович сказала, что Россия с первого дня использует комплексный подход, постоянно расширяя его.
«Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция... Россия находится на шаг впереди перед эпидемией», — добавила она.
В России коронавирусом заразились 840 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.
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