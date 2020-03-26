Российские врачи готовятся к «взрывному» распространению COVID-19
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Почетного академика Гамалеи Минздрава Николай Малышев, передает РИА «Новости».
«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — сказал Малышев.
Он отметил, что когда начнется это развитие, самое важное — не растеряться и оперативно оказывать помощь тем, кому это требуется.
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.
За сутки число новых случаев заражения в России выросло на 165. Таким образом, на данный момент в стране зарегистрировано 660 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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