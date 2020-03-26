В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак
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В Магадане была госпитализирована шестилетняя девочка после нападения на нее стаи собак. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя Магаданской областной детской больницы, у ребенка сильно покусаны ноги, укус на ухе. Сейчас его состояние удовлетворительное.
Мать девочки рассказала, что собаки напали на ребенка на детской площадке у жилого дома. Она обратила внимание на то, что эта стая гуляет на данной площадке постоянно, однако «никто никаких мер не принимает».
В СК России по региону добавили, что следователи начали проверку по факту произошедшего.
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