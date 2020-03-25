Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15
В Москве увеличилось число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.
По последним данным, уже 15 пациентов смогли излечиться от болезни в столице.
Выздоровевший поблагодарил врачей за поддержку, лечение и отношение.
«Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение», — рассказал пациент.
Согласно последним данным, в России заболели коронавирусом почти 700 человек, при этом вылечились — 30. Всего в мире заражены свыше 440 тыс. человек, при этом выздоровели 112 036, а погибли — 19 758.
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