В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве 15-летней давности

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Следователи в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух подростков и женщины 15 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.

Как отмечается, задержан подозреваемый 1985 года рождения. Он признал вину в совершении преступления и отметил, что сделал это из ревности.

По версии следствия, в январе 2005 года в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы были найдены тела женщины, ее 17-летней дочери и еще одной девушки с множественными ножевыми ранениями.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря фрагменту его ДНК, найденного в пятнах крови на линолеуме.

Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

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