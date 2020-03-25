В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве 15-летней давности
Следователи в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух подростков и женщины 15 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову.
Как отмечается, задержан подозреваемый 1985 года рождения. Он признал вину в совершении преступления и отметил, что сделал это из ревности.
По версии следствия, в январе 2005 года в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы были найдены тела женщины, ее 17-летней дочери и еще одной девушки с множественными ножевыми ранениями.
Установить личность подозреваемого удалось благодаря фрагменту его ДНК, найденного в пятнах крови на линолеуме.
Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.
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