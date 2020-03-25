Таиланд закрывает въезд и выезд из страны с 26 марта
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Таиланд полностью закрывает въезд и выезд из страны с 26 марта на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Phuket News.
Как отмечается, в стране зафиксировано 934 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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