Песков: удаленная работа не сказывается на эффективности чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с утверждением, что переход на удаленную работу ряда чиновников негативно отражается на их эффективности, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, качество такой работы зависит от отдельных людей и в ряде случаев даже оказывается выше.
«Категорически не соглашусь, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работы на рабочем месте», — сказал Песков в ответ на вопрос о смягчении критериев оценки работы губернаторов в связи с эпидемией COVID-19.
По словам Пескова, часто эта эффективность может быть и выше.
Он также отметил, что в настоящее время не все государственные служащие могут перейти на удаленную работу.
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