В Оренбурге разыскивают женщину, бросившую новорожденного в больнице
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Полицейские разыскивают женщину, которая оставила новорожденного младенца в гинекологическом отделении больницы Оренбурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по области.
Отмечается, что женщина оставила ребенка в служебном тамбуре гинекологического отделения Оренбургской областной клинической больницы №2.
Новорожденный мальчик был обнаружен уборщицей.
В пресс-службе добавили, что ребенку в настоящее время оказывается помощь.
Полицейские попросили очевидцев обратиться в полицию.