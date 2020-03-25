В Оренбурге разыскивают женщину, бросившую новорожденного в больнице

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Полицейские разыскивают женщину, которая оставила новорожденного младенца в гинекологическом отделении больницы Оренбурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по области.

Отмечается, что женщина оставила ребенка в служебном тамбуре гинекологического отделения Оренбургской областной клинической больницы №2.

Новорожденный мальчик был обнаружен уборщицей.

В пресс-службе добавили, что ребенку в настоящее время оказывается помощь.

Полицейские попросили очевидцев обратиться в полицию.