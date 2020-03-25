Подошедшие к Курилам волны оказались слабыми и неопасными
Волны цунами, которые подошли к Северо-Курильску на острове Парамушир в Сахалинской области, оказались слабыми и неопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский центр цунами управления Гидрометслужбы.
Отмечается, что к территории наблюдается подход уже третьего «пакета» волн цунами, однако они являются слабыми и не несут опасности.
При этом, поскольку все еще идет прилив, угроза цунами пока остается. Специалисты ведут наблюдение за уровнем моря.
«Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива», — заявили в пресс-службе МЧС России.
Жителям Северо-Курильска рекомендуют оставаться в безопасной зоне на возвышенности.
До этого на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.
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