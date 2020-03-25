Первые волны цунами зафиксированы у Северо-Курильска

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Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску после мощного землетрясения в Тихом океане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сахалинский центр цунами.

Волны слабые, их высота незначительна, заявил представитель центра. Он добавил, что в настоящее время продолжается наблюдение за уровнем моря, тревога цунами не снимается.

Ранее на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.

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