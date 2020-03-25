Семь человек погибли при пожаре под Пензой

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Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Ломове в Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел в деревянном жилом доме площадью 100 кв.м., он полностью выгорел, заявили в МЧС.

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.

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