Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами

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Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют на возвышенные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения в Тихом океане, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

Ситуация поставлена на личный контроль губернатора региона Валерия Лимаренко, говорится в сообщении.

Ранее на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.

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