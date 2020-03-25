Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами
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Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют на возвышенные места из-за угрозы цунами после мощного землетрясения в Тихом океане, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.
Ситуация поставлена на личный контроль губернатора региона Валерия Лимаренко, говорится в сообщении.
Ранее на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.
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