ВОЗ: число зараженных коронавирусом выросло почти на 40 тысяч за сутки
Почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в мире за минувшие сутки, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число зараженных увеличилось на 39 827 человек, число жертв – на 1722, говорится в документе. Таким образом, в мире зафиксировано 372 757 случаев заражения и 16 231 случай летального исхода.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
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