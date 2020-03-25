ВОЗ: число зараженных коронавирусом выросло почти на 40 тысяч за сутки

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Почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в мире за минувшие сутки, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число зараженных увеличилось на 39 827 человек, число жертв – на 1722, говорится в документе. Таким образом, в мире зафиксировано 372 757 случаев заражения и 16 231 случай летального исхода.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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