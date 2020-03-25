Карантин вводят для пожилых жителей Сахалинской области
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Карантин для людей старше 65 лет вводится в Сахалинской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.
В частности, для пожилых людей будет организована возможность получения медицинской помощи на дому, говорится в сообщении. Кроме того, доставку продуктов и лекарств будут осуществлять волонтеры и социальные работники.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.
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