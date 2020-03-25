Ливия подтвердила первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний.

Подробности о заболевшем не приводятся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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