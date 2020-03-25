Ночные клубы и кинотеатры закрыты в Подмосковье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/616/10789616/RIAN_00813393.HR.ru-pic905-895x505-11334.jpg">

Работа развлекательных и досуговых заведений временно прекращена на фоне ситуации с коронавирусом, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.

Под ограничения попадают ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты, говорится в распоряжении. Кроме того, на территории кафе, ресторнов и баров запрещается курение кальяна.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство РФ поручило закрыть ночные клубы в регионах из-за пандемии