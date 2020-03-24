Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус «китайским».
«Вирусы называют по тому месту, откуда они распространяются. Вирус пришел из Китая», — сказал Трамп, добавив, что не сожалеет об использовании такого эпитета.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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