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В Камеруне первый человек скончался от коронавируса, пишет Journal de Dimanche со ссылкой на минздрав страны.

По имеющейся информации, погибший приехал из Италии в начале марта.

В Камеруне коронавирусом заразились 66 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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