В Камеруне первый человек скончался от коронавируса
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В Камеруне первый человек скончался от коронавируса, пишет Journal de Dimanche со ссылкой на минздрав страны.
По имеющейся информации, погибший приехал из Италии в начале марта.
В Камеруне коронавирусом заразились 66 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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