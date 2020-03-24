Во Франции за сутки врачи подтвердили коронавирус у 2,5 тысяч человек
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Во Франции за сутки врачи подтвердили коронавирус у 2,5 тысяч человек, сообщает минздрав страны.
Таким образом, всего в стране коронавирусом заразились 22300 человек.
Также сообщается, что за сутки скончались 240 человек, увеличив общее число жертв до 1100.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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