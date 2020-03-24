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Во Франции за сутки врачи подтвердили коронавирус у 2,5 тысяч человек, сообщает минздрав страны.

Таким образом, всего в стране коронавирусом заразились 22300 человек.

Также сообщается, что за сутки скончались 240 человек, увеличив общее число жертв до 1100.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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