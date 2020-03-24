На Украине коронавирусом заражены 100 человек
Украинские власти сообщили о новых случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, передает РИА «Новости».
Так, новые случаи заражения были зафиксированы у двух человек в Тернопольской области и у одного в Киевской области.
Состояние госпитализированной под Киевом 21-летней девушки врачи оценивают как средней степени тяжести.
Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 100.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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