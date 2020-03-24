На Украине коронавирусом заражены 100 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/267/13000267/2020-03-03T123051Z_1938667865_RC2CCF9CHJTF_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-UKRAINE-pic905-895x505-30733.jpg">

Украинские власти сообщили о новых случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, передает РИА «Новости».

Так, новые случаи заражения были зафиксированы у двух человек в Тернопольской области и у одного в Киевской области.

Состояние госпитализированной под Киевом 21-летней девушки врачи оценивают как средней степени тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 100.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цены на продукты выросли на Украине до 60% на фоне коронавируса

— Минздрав Украины назвал число заразившихся коронавирусом людей в стране

— Во Львовской области объявили режим ЧС из-за коронавируса