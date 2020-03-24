В Омске следователи проверят информацию об отравлении девяти детсадовцев
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Следователи проверят информацию о том, что в омском детском саду девять детей заразились ротавирусной инфекцией, пишет СК по региону.
По предварительным данным, 20 марта после отравления семеро детей были госпитализированы в инфекционное отделение. Четверо из них уже выписаны.
С 23 марта детсадовская группа закрыта на карантин.
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