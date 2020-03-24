От коронавируса в Италии за сутки скончались 743 человека

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В Италии число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки достигло 743. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, общее число жертв за период пандемии в стране составило 6820.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что от заболевания излечились 894 человека. Таким образом, общее число выздоровевших граждан достигло 8326.

Он уточнил, что за сутки были зарегистрированы 3,6 тыс. случаев заражения, в общей сложности инфицированными числятся 54 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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