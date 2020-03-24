РЖД вывезут россиян из Украины 27 марта
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РЖД назначили специальный поезд, чтобы вывезти россиян из Киева и украинцев из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев», — сказал источник.
В поезде 18 вагонов, то есть порядка 800 мест. Состав отправится из Киева 27 марта и приедет в Москву на следующий день. В тот же день он уедет из России и прибудет на Украину 29 марта.
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