РЖД вывезут россиян из Украины 27 марта

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РЖД назначили специальный поезд, чтобы вывезти россиян из Киева и украинцев из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев», — сказал источник.

В поезде 18 вагонов, то есть порядка 800 мест. Состав отправится из Киева 27 марта и приедет в Москву на следующий день. В тот же день он уедет из России и прибудет на Украину 29 марта.

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