Главврач призвал отработать итальянский вариант распространения COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что важно отработать «итальянскую» версию развития пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По просьбе президента Владимира Путина доктор поделился своим мнением о мерах, которые стоит принять в связи с распространением нового заболевания.

По мнению главврача, в России инфекция может быстро стихнуть, как это произошло в Китае, а может нарастать, как в Италии.

Проценко отметил, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий и отработать «итальянский» сценарий.

Он рассказал, что госпиталь в Коммунарке готов к серьезной вспышке инфекции. По его словам, из 606 мест в больнице 190 могут в любой момент превратить в реанимационные.

В России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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