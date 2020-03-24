Путин заявил об эффективности работы врачей в Коммунарке
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в больницу для инфицированных новым типом коронавируса COVID-19 оценил работу медиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил эффективное применение аппаратуры, техники и необходимых средств работниками больницы.
Российский лидер также добавил, что работа врачей в Коммунарке организована «как часики» и «хороший механизм слаженный».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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