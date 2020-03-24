Главврача роддома в Йошкар-Оле уволили после кражи младенца

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Из перинатального центра в Йошкар-Оле был уволен главный врач Николай Сушенцов после того, как из больницы был украден младенец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Марий Эл.

Кроме того, выговор также получил министр здравоохранения региона Марина Панькова.

Выговор был объявлен главой Марий Эл Александром Евстифеевым за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра».

Ранее в воскресенье, 23 марта, из центра в Йошкар-Оле была похищена новорожденная девочка.

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