Главврача роддома в Йошкар-Оле уволили после кражи младенца
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Из перинатального центра в Йошкар-Оле был уволен главный врач Николай Сушенцов после того, как из больницы был украден младенец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Марий Эл.
Кроме того, выговор также получил министр здравоохранения региона Марина Панькова.
Выговор был объявлен главой Марий Эл Александром Евстифеевым за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра».
Ранее в воскресенье, 23 марта, из центра в Йошкар-Оле была похищена новорожденная девочка.
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