Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

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Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

По его словам, он ушел в отпуск до введения действующих запретов на полеты. Сейчас же он говорит, что готов уйти на двухнедельных карантин.

Он пояснил, что если бы предвидел такое развитие событий, то отменил бы поездку.

Кондюков также добавил, что если работодатель увидит в его действиях какое-то нарушение, то он уйдет с занимаемой должности по собственному желанию и начнет работу в сфере частной медицины.

До этого врио губернатора Калужской области Владислав Шапша заявил, что уволит Кондюкова.

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