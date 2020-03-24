Глава Минсельхоза Франции предложил французам на карантине работать в полях

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Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом предложил временно неработающим из-за коронавируса французам поработать в полях. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Присоединяйтесь к армии французского сельского хозяйства! — призвал министр.

По его словам, страна может предоставить 200 тысяч рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли.

«И я хочу обратиться с призывом … к мужчинам и женщинам, которые сегодня не работают... Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!» — заявил Гийом.

Он отметил, что «работа на полях должна продолжаться, а для этого нужны рабочие руки».

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