Глава Минсельхоза Франции предложил французам на карантине работать в полях
Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом предложил временно неработающим из-за коронавируса французам поработать в полях. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Присоединяйтесь к армии французского сельского хозяйства! — призвал министр.
По его словам, страна может предоставить 200 тысяч рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли.
«И я хочу обратиться с призывом … к мужчинам и женщинам, которые сегодня не работают... Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!» — заявил Гийом.
Он отметил, что «работа на полях должна продолжаться, а для этого нужны рабочие руки».
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