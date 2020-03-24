Власти Перми пообещали отремонтировать дороги после пародийной «высадки на Луну»

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Пермские власти пообещали отремонтировать дороги на одной из улиц города после того, как в соцсетях был опубликован «ремейк» высадки человека на Луну.

Ролик был снят местным жителем, которой решил обратить внимание властей на плохое состояние дорожного покрытия.

Роль астронавта исполнила шестилетняя девочка, а вместо лунной поверхности — разбитый асфальт на улице Карпинского. По этой дороге старшая сестра девочки каждый день ездит на учебу в вуз.

В пресс-службе администрации города признали проблему и пообещали ее исправить.

«Действительно, по состоянию улицы Карпинского поступает множество жалоб от жителей. Городские власти запланировали масштабную реконструкцию улицы, первый этап работ начнется уже в этом году, подрядчик выйдет на объект ориентировочно в апреле. Глава Перми поставил главе района задачу до начала реконструкции поддерживать состояние дорожного полотна в рамках текущего ремонта», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе.

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