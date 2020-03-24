Власти Перми пообещали отремонтировать дороги после пародийной «высадки на Луну»
Пермские власти пообещали отремонтировать дороги на одной из улиц города после того, как в соцсетях был опубликован «ремейк» высадки человека на Луну.
Ролик был снят местным жителем, которой решил обратить внимание властей на плохое состояние дорожного покрытия.
Роль астронавта исполнила шестилетняя девочка, а вместо лунной поверхности — разбитый асфальт на улице Карпинского. По этой дороге старшая сестра девочки каждый день ездит на учебу в вуз.
В пресс-службе администрации города признали проблему и пообещали ее исправить.
«Действительно, по состоянию улицы Карпинского поступает множество жалоб от жителей. Городские власти запланировали масштабную реконструкцию улицы, первый этап работ начнется уже в этом году, подрядчик выйдет на объект ориентировочно в апреле. Глава Перми поставил главе района задачу до начала реконструкции поддерживать состояние дорожного полотна в рамках текущего ремонта», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: