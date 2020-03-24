Пациентка с онкологией умерла в Коммунарке

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил смерть пациентки в больнице в Коммунарке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом сообщается, что женщина имела терминальную стадию онкологии, а тест на коронавирус у нее дал отрицательный результат.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что пациентку привезли в Коммунарку из-за контакта с дочерью, которая приехала из-за рубежа.