Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.

Срок выполнения поручения установлен до 25 марта 2020 года.

Поручение направлено Минюсту, МВД и Минэкономразвития России.

Еще одним поручением Мишустин велел Роспотребнадзору и властям столицы и регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус.

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