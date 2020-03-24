Врач назвал особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус особым способом проникает в клетки. Об этом рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По словам эксперта, в отличие от других вирусов, COVID-19 не проникает через мембрану клетки в произвольных местах.
»«Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны»», — пояснил Бессараб.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случая заражения коронавирусом нового типа.
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