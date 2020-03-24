Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Монголии
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Подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в юго-западной части Монголии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный филиал Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение было зарегистрировано в 01.48 в 433 км от китайского города Хами.
Как уточнили в РАН, интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6,5 балла по шкале MSK-64.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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