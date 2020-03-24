В Хабаровском крае продезинфицируют подъезды из-за коронавируса
Правительство Хабаровского края сообщило о намерении продезинфицировать подъезды в многоквартирных жилых домах из-за коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
Это поручение было адресовано управляющим компаниям региона. Планируется, что все подъезды края буду обрабатываться дезинфицирующими средствами. В частности, почистят перила, дверные ручки, лифты и кнопки домофонов.
«Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Приморье подтвердили первые два случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных в России составляет 438 человек, 17 из них вылечились.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
— Более 30 человек обследуют из-за контакта с забелевшими COVID-19 в Приморье
— Москвичи и петербуржцы пожаловались на предлагающих дезинфицировать квартиры мошенников