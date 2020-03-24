В Хабаровском крае продезинфицируют подъезды из-за коронавируса

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Правительство Хабаровского края сообщило о намерении продезинфицировать подъезды в многоквартирных жилых домах из-за коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Это поручение было адресовано управляющим компаниям региона. Планируется, что все подъезды края буду обрабатываться дезинфицирующими средствами. В частности, почистят перила, дверные ручки, лифты и кнопки домофонов.

«Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в регионе», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Приморье подтвердили первые два случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных в России составляет 438 человек, 17 из них вылечились.

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