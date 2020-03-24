Более 30 человек обследуют из-за контакта с забелевшими COVID-19 в Приморье

Контактировавших с двумя заболевшими коронавирусом в Приморской крае взяли под медицинское наблюдение и сделают им тест на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по краю Татьяну Детковскую.

Всего в списке контактировавших с инфицированными числятся 32 человека. В настоящее время уже проводятся лабораторные обследования этих людей.

По ее словам, двое заболевших являются жителями Владивостока и Артема. Один из них приехал в Россию из Мексики, а другой вернулся из круиза по европейским странам.

Ранее стало известно, что в Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Их состояние удовлетворительное, так как заболевание протекает в легкой форме.

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