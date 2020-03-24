В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта «Чкаловский» Московской области. Он приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре». Это последний самолет, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Италия находится на втором месте в мире (после Китая) по распространенности коронавируса. Заразились почти 60 тысяч, умерли около 5,5 тысяч человек. 21 марта президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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