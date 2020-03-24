Эксперт Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса в мире

<img src="//img.gazeta.ru/files3/887/13016887/2020-02-21T082619Z_930726083_RC2W4F9EBKOS_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-41144.jpg">

Активность коронавирусной инфекции может существенно снизиться уже в апреле и мае. С таким мнением выступил главный внештатный специалист министерства здравоохранение России Николай Брико.

Он полагает, случаи заражения вирусом будут по-разному фиксироваться в зависимости от сезона года. «Активность его [вируса] снизится с изменением сезона», — цитирует его ТАСС.

Эксперт скептически отнесся к предположению, что коронавирусная инфекция может поразить больше половины населения планеты. По его мнению, подобное могло произойти в средние века, когда инфекция была неуправляемая. Однако в настоящее время в странах проводятся различные мероприятия, направленные на сдерживание и борьбу с вирусом. Кроме того, почти 80% зараженных переносят инфекцию в легкой форме.

Несмотря на это, Брико не призвал не приуменьшать опасность коронавируса, но и посоветовал не впадать в панику.

«Будем все-таки внимательно относиться к этой инфекции и делать все, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения», — заключил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. На данный момент вирусом заразились более 374 тыс. человек, при этом более 100 тыс. — выздоровели и свыше 16 тыс. заболевших — погибли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве рассказали о передачи коронавируса через посылки

— ООН: странам требуется $2 млрд на гуманитарный ответ коронавирусу

— РПЦ образовала рабочую группу по коронавирусу