В США семимесячная девочка умерла от голода

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В американском городе Фуке родители заморили голодом семимесячную дочь, которая лежала в грязной кроватке с тараканами, пишет издание Metro.

По информации издания, младенец умер по пути в больницу в сентябре 2019 года. Врачи установили, что вес девочки был ниже нормы из-за истощения и обезвоживания организма.

Брата-близнеца умершей и трех старших детей изъяли из семьи. Полицейские арестовали 24-летнюю мать и 19-летнего отца погибшего ребенка. Им грозит до 30 лет тюрьмы.

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