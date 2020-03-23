РПЦ образовала рабочую группу по коронавирусу

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Русская православная церковь объявила о создании рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по коронавирусу нового типа. Об этом сообщает сайт Московской патриархии.

«Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции», — указано в сообщении.

Отмечается, что данная группа предназначена, в том числе, для взаимодействия с властями, которые противодействуют распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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