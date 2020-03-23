ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространятся быстрее. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сведениям главы ВОЗ, первые 100 тыс.человек заразились коронавирусом за 67 дней, следующие 100 тыс. за 11 дней и дальнейшие 100 тыс. за 4 дня.

Гебрейесус отметил, что ограничительные меры, введенные властями многих стран, помогут сдержать распространение заболевания. Однако, как считает директор ВОЗ, они же замедлят производство защитных мер, которые могут уберечь от заражения.

На данный момент в мире заразились 360 674 человека, вылечились 100 658, умерли 15 491.

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