Жириновский призвал уволить преподавателя ВШЭ, написавшего пост о «либеральной сволоте»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале обратился к руководству ВШЭ с призывом уволить профессора Олега Матвейчева, назвавшего на своей странице в Facebook оппозиционно настроенных граждан «либеральной сволотой».

«Матвейчев опять допускает высказывания, которые характерны скорее для сапожника, чем для политолога. Мы еще раз обращаемся к руководству ВШЭ: нужно уволить с работы этого человека, который не может быть ни политологом, ни преподавателем», — написал Жириновский.

Лидер ЛДПР написал, что возмущен словами Матвейчева. Он напомнил, что ранее уже предлагал ректору вуза уволить политолога за то, что тот поддержал снявшегося с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге депутата Закcобрания от ЛДПР Олега Капитанова.

«Пусть он переквалифицируется, пока еще относительно молод», — отметил политик в своем посте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

— Профессор ВШЭ Матвейчев объяснил шуткой свой пост о «либеральной сволоте»