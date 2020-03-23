Шестой по счету россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

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У шестого по счету россиянина в Объединенных Арабских Эмиратах выявили коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минздрава ОАЭ доктора Фарида аль-Хусани.

По его словам, один из вернувшихся из зарубежной поездки не соблюдал домашний карантин до появления результатов медицинских анализов, в результате чего заразил еще 17 человек.

«Среди заразившихся коронавирусом люди из разных стран, в том числе один человек из России», — отметил аль-Хусани.

Он добавил, что общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом сейчас составляет 198.

Сотрудники посольства России уведомили, что обладают сведениями о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом среди россиян в ОАЭ. По информации диппредставительства, один излечился, а четверо по-прежнему находятся в больницах. В посольстве отметили, что информация об еще одном заразившемся россиянине проверяется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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