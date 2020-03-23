77-летний испанец нарушил режим самоизоляции, чтобы ловить покемонов

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В Мадриде муниципальная полиция задержала 77-летнего гражданина Испании за несоблюдение режима карантина: мужчина вышел на улицу, чтобы ловить покемонов, — сообщает испанская газета La Vanguardia.

«Мужчина не соблюдал режим чрезвычайной ситуации, в 1.15 ночи на одной из улиц он был перехвачен патрулем полиции. По словам задержанного, он находился на улице, чтобы ловить покемонов с помощью мобильного приложения», — пишет газета, ссылаясь на заявление местных правоохранителей.

В настоящее время пенсионеру вменяют статьи за сопротивление представителям власти и нарушение режима изоляции. Согласно местному законодательству, мужчину может ждать денежный штраф до 30 тысяч евро или тюремный срок.

Как отмечает издание, только в минувшее воскресенье в Мадриде было задержано более 600 человек за нарушение карантина.

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