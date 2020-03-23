Минюст направил в кабмин законопроект об ответственности за нарушение карантина

Минюст России направил в правительство проект поправок об ответственности за нарушение карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Поправки в КоАП призваны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина в период его проведения, отметили в министерстве.

Проект поправок подготовлен во исполнение перечня поручений правительства от 15 марта 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян также по возможности оставаться дома.