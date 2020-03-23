Протоиерей РПЦ объяснил, почему пришел на проповедь в противогазе
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в респираторе в знак протеста против «массового психоза» из-за коронавируса. Об этом священнослужитель рассказал «Газете.Ru».
«Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?» — объяснил Ткачев.
Он добавил, что не будет извиняться перед людьми, которые сочли его поступок резким и оскорбительным.
«Кто меня хочет обвинять – пусть обвиняет на здоровье, я на него не обижаюсь. У нас умирает масса людей от самых разных болезней каждый день. За что мне извиняться? Я придумал этот коронавирус? Он протек из какой-то лаборатории военной, пусть извиняются те, кто его загнал к нам», — подчеркнул протоиерей.
Ранее журналист Роман Голованов опубликовал в своем Instagram видео, на кадрах которого Ткачев выходит к прихожанам и снимает противогаз под смех окружающих.
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ОТЕЦ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОПОВЕДЬ В ПРОТИВОГАЗЕ Хорошо, что идёт Великий пост. И я всеми силами ограничиваю себя в новостях. А если их читать, можно из окна выпрыгнуть от этой дикой паники из-за коронавируса. Как я люблю отца Андрея Ткачёва. Он на проповедь вышел в противогазе. Как говорят в этих интернетах, батюшка жжёт�� А на деле отец Андрей дал суперский совет: «Выключите телевизор и никакого коронавируса не будет». Я вам открою секрет. Мы все умрем. Только тс-с-с! Но не от коронавируса. Меньше нервов, больше молитвы. ОБНОВЛЕНИЕ Отец Андрей благословил видео вернуть. Вот. Возвращаю.