Протоиерей РПЦ объяснил, почему пришел на проповедь в противогазе

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Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в респираторе в знак протеста против «массового психоза» из-за коронавируса. Об этом священнослужитель рассказал «Газете.Ru».

«Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?» — объяснил Ткачев.

Он добавил, что не будет извиняться перед людьми, которые сочли его поступок резким и оскорбительным.

«Кто меня хочет обвинять – пусть обвиняет на здоровье, я на него не обижаюсь. У нас умирает масса людей от самых разных болезней каждый день. За что мне извиняться? Я придумал этот коронавирус? Он протек из какой-то лаборатории военной, пусть извиняются те, кто его загнал к нам», — подчеркнул протоиерей.

Ранее журналист Роман Голованов опубликовал в своем Instagram видео, на кадрах которого Ткачев выходит к прихожанам и снимает противогаз под смех окружающих.

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