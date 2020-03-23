ФТС: грузовые автомобили с лекарствами обслуживаются на границе без очереди

Международный транспорт, перевозящий лекарства и товары первой необходимости через границу России, в настоящее время обслуживается в первую очередь, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной таможенной службы.

«Транспортные средства международной перевозки, перевозящие товары первой необходимости и лекарства, в пунктах пропуска обслуживаются в первую очередь», — сообщили в ФТС.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство приняло решение обнулить ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов в связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории России.

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