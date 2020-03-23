Католики в Москве и Петербурге будут следить за мессами только онлайн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/29/13016029/Depositphotos_66133813_xl-2015-pic905-895x505-83238.jpg">

Римско-Католическая церковь отменила в Москве и Санкт-Петербурге с 22 марта по 9 апреля все публичные богослужения, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцлера курии Архиепархии Божией Матери в Москве, священника Игоря Ковалевского.

Теперь в храмах могут находиться во время служб только священнослужители.

По словам Ковалевского, в ближайшие воскресные дни вместо богослужений в приходах Москвы и Санкт-Петербурга проходят только причащения прихожан с соблюдением предписаний властей относительно количества людей в храме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РПЦ против вируса: патриарх Кирилл утвердил новые молитвы

— РПЦ увеличила объем вина во время причастия для борьбы с коронавирусом