Рейс Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян

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Самолет авиакомпании Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.

Эвакуация россиян осуществляется из-за введенного в Сербии чрезвычайного положения в связи с распространения в мире коронавируса.

Ранее из страны при поддержке посольства было вывезено еще 119 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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