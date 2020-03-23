Рейс Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян
Самолет авиакомпании Air Serbia вывез из Сербии 118 россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России.
Эвакуация россиян осуществляется из-за введенного в Сербии чрезвычайного положения в связи с распространения в мире коронавируса.
Ранее из страны при поддержке посольства было вывезено еще 119 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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