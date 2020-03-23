Гидрометцентр пообещал россиянам теплое лето

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет теплое лето на большей части территории страны, передает РИА «Новости».

По словам Вильфанда, летом температура будет около и выше нормы.

Синоптик утверждает, что только в восточных регионах европейской России и западной Сибири температура будет около и ниже нормы.

«Но это не означает холодной погоды», — заключил он.

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