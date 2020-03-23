Россия завершила перевозку вирусологов и медиков в Италию

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Девять самолетов ВКС России доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в кратчайшие сроки на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах от Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия находится на втором месте в мире по распространенности коронавируса и на первом — по смертности.

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